Evander kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Evander kaç yaşında, nereli? Evander'in kariyeri ve oynadığı takımlar

Galatasaraylı futbolseverler tarafından sosyal medya ve arama motorlarında Evander ismi araştırılıyor. Peki, Evander kimdir? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Evander kaç yaşında, nereli?





EVANDER KİMDİR?

Evander, 9 Haziran 1998 yılında Brezilya'nın Rio de Jenerio kentinde dünyaya geldi.

EVANDER'İN HAYATI VE KARİYERİ

Evander, Vasco da Gama adına ilk maçına 5 Mart 2016'da çıktı. İlk profesyonel golünü 8 Kasım 2017'de Brezilya Serie A'nın 33. haftasında Santos'a karşı attı. 31 Ocak 2018'de Evander, Vasco da Gama'nın bir maçında Universidad de Concepción'a karşı iki gol atan en genç oyuncu oldu.

27 Ağustos 2018'de Vasco, Evander'ın 2019 yazında (yaklaşık 2,4 milyon €) serbest kalma maddesiyle FC Midtjylland'a kiralandığını açıkladı.

Evander, Superliga'daki ilk maçına 29 Eylül 2018'de ev sahibi Hobro IK'yi 5-1 yendikleri maçta Jakob Poulsen'in 65. dakikada yerine oyuna girerek çıktı. 20 Ekim'de Evander, Midtjylland adına ilk golünü deplasmanda 4-1 yendikleri FC Nordsjælland karşısında attı. Ocak 2019'da FC Midtjylland, Vasco da Gama takımı ile Evander'in transferi için anlaşarak 2.5 milyon € ödedi. Mart 2019'da Superliga Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Midtjylland takımından FC Cincinnati'ye transfer olan Evander, bu sezon 19 maçta 9 gol atarken 6 asist yaptı.



