Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:43

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton - Chelsea maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 19:30 yayımlanacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesen mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayımlanacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, T Silva, Koulibaly; James, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling