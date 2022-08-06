Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 1. hafta maçında Everton sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?
EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Everton - Chelsea maçı 6 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 19:30 yayımlanacak.
EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Nefes kesen mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayımlanacak.
EVERTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, T Silva, Koulibaly; James, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling
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