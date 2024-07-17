Everton efsanesi Heitinga, Liverpool'da!
Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığına Everton efsanesi John Heitinga'nın getirildiğini açıkladı.
Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığına sürpriz bir ismi getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada; Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığı için göreve getirilen yeni ismin John Heitinga olduğu açıklandı.
Futbolculuk döneminde 5.5 sezon Everton forması giyen ve Liverpool taraftarlarından tepki gören bir isim olan John Heitinga, 140 kez Everton formasıyla sahaya çıkmıştı.
40 yaşındaki John Heitinga, geçtiğimiz sezon West Ham'da David Moyes'un yardımcılığını üstlenmişti.
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