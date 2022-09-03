Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 6. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Everton ile Liverpool'un Goodison Park'ta karşı karşıya geleceği Premier Lig'in 6. haftasındaki mücadele 3 Eylül Cumartesi günü (bugün) 14.30'da oynanacak.
EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Everton - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Ligdeki 4. maçında Brentford deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Everton, 5. hafta maçında da Leeds United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ligde 3 puana sahip Everton, 17. sırada yer alıyor.
Liverpool ligin 4. haftasında oynadığı Bournemouth karşılaşmasını ise 9-0 gibi tarihi bir skorla kazanmasını bildi. Liverpool, son maçında ise sahasında Newcastle United'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 geçmeyi başardı. 8 puanı bulunan Liverpool ligde 5. sırada yer alıyor.
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