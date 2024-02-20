Everton sahasında geriden geldi, beraberlikle yetindi!
Premier Lig karşılaşmasında Crystal Palace deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Crystal Palace konuk olduğu Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Crystal Palace'ın golünü 66. dakikada Jordan Ayew, Everton'un golünü 84. dakikada Amadou Onana kaydetti.
Crystal Palace bu beraberlikle puanını 25'e çıkartırken, Everton da 20 puana çıktı.
Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Everton ise Brighton'a konuk olacak.
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