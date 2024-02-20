Everton sahasında geriden geldi, beraberlikle yetindi!

Premier Lig karşılaşmasında Crystal Palace deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:19
Everton sahasında geriden geldi, beraberlikle yetindi!
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Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Crystal Palace konuk olduğu Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace'ın golünü 66. dakikada Jordan Ayew, Everton'un golünü 84. dakikada Amadou Onana kaydetti.

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Crystal Palace bu beraberlikle puanını 25'e çıkartırken, Everton da 20 puana çıktı.

Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Everton ise Brighton'a konuk olacak.


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