Brighton ile Everton yenişemedi

Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:49

Güncelleme: 25.02.2024 - 09:49

Brighton, İngiltere Premier League'in 26. haftasında Everton 1-1 berabere kaldı.

American Express Stadyumu'nda Burnley'in golü 73. dakikada Branthwaite'den geldi.

81'de Gilmour'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Brighton ise pes etmedi ve uzatma dakikalarında Dunk ile beraberliğe uzandı.

Bu sonuçla Brighton 39 puana yükseldi. Everton ise 21 puana yükseldi.