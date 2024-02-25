Brighton ile Everton yenişemedi

Premier Lig'in 26. haftasında Brighton, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:49
Brighton ile Everton yenişemedi
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Brighton, İngiltere Premier League'in 26. haftasında Everton 1-1 berabere kaldı.

American Express Stadyumu'nda Burnley'in golü 73. dakikada Branthwaite'den geldi. 

81'de Gilmour'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Brighton ise pes etmedi ve uzatma dakikalarında Dunk ile beraberliğe uzandı.

Bu sonuçla Brighton 39 puana yükseldi. Everton ise 21 puana yükseldi.  


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