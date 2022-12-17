Everton'da Salomon Rondon ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Venezuelalı futbolcu Salomon Rondon'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:52
Everton'da Salomon Rondon ile yollar ayrıldı
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Everton kulübü, forvet oyuncularından Salomon Rondon'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Rondon'un Everton'a veda ettiği belirtilirken Venezuelalı oyuncuya kariyerinde başarılar dilendi.

33 yaşındaki Rondon, geçen yaz transfer olduğu Everton formasıyla toplam 31 maça çıkarken 3 gol kaydetti.


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