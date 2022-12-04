İlk kez bir Premier Lig ekibi kamp için Türkiye’de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hazırlık kampı için Antalya’ya geldi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Regnum Carya’da sürdürecek. Akşam saatlerinde Antalya’ya gelen İngiliz ekibi, hazırlıklarına 12 Aralık’a kadar burada devam edecek.
İLK KEZ BİR PREMIER LİG EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE’DE
Öte yandan Crystal Palace’ın kamp çalışmaları için Antalya’yı tercih etmesiyle, ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye’de hazırlık kampı geçirecek. 4-12 Aralık tarihleri arasında Regnum Carya’da kamp yapacak Crystal Palace, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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