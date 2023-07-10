Everton'dan Dele Alli kararı!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:45

Güncelleme: 10.07.2023 - 18:45

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve geleceğinin belirsiz olduğu belirtilen Dele Alli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsviçre'de kamp yapacak Everton'da teknik direktör Sean Dyche, Alli'yi de kampın kadrosuna dahil etti.

Dele Alli

GELECEĞİ KAMPTAN SONRA BELLİ OLACAK

27 yaşındaki futbolcunun Everton'daki geleceğinin bu kampın ardından büyük oranda belli olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Dele Alli, siyah-beyazlı forma altında 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.