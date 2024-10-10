George Baldock kimdir? Ölü bulunan George Baldock kaç yaşında, nereli? George Baldock'un kariyeri...
Panathinaikos forması giyen George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Peki, George Baldock kimdir? Ölü bulunan George Baldock kaç yaşında, nereli? George Baldock'un kariyeri...
Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock'tan futbol dünyasını sarsan haber geldi. Gazzetta'nın haberine göre Yunan savunma oyuncusu Baldock, Atina'nın güneyindeki Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Peki, George Baldock kimdir? Ölü bulunan George Baldock kaç yaşında, nereli? George Baldock'un kariyeri...
GEORGE BALDOCK KİMDİR?
George Baldock 9 Mart 1993'te dünyaya geldi. Sağ bek veya sağ kanat bek olarak oynayan profesyonel futbolcu.
İngiltere'de doğup büyümüştür ancak Yunan asıllı olduğu için Yunanistan vatandaşıdır.
Panathinaikos'ta forma giyen George Baldock Yunanistan milli takımında da forma giymiştir
Etiketler: #George Baldock #Panathinaikos #kimdir? #Futbolcu
Spor Haberleri
- Polonyalı kaleciden sigara tepkisi!
- Uruguaylı kaleci kulüp satın aldı!
- İspanya'dan Arda Güler iddiası!
- George Baldock kimdir?
- Bahçeşehir Koleji, İspanya'dan mağlup dönüyor!
- TOFAŞ evinde galip geldi!
- ÇBK Mersin, Fransa'da kazandı!
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Osayi-Samuel'den flaş paylaşım!
- Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Psikopatları ele veren o işaret!
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Erkan Baş'tan, Özel'in o sözlerine ilk tepki