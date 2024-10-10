Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:26

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock'tan futbol dünyasını sarsan haber geldi. Gazzetta'nın haberine göre Yunan savunma oyuncusu Baldock, Atina'nın güneyindeki Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Peki, George Baldock kimdir? Ölü bulunan George Baldock kaç yaşında, nereli? George Baldock'un kariyeri...

GEORGE BALDOCK KİMDİR?

George Baldock 9 Mart 1993'te dünyaya geldi. Sağ bek veya sağ kanat bek olarak oynayan profesyonel futbolcu.

İngiltere'de doğup büyümüştür ancak Yunan asıllı olduğu için Yunanistan vatandaşıdır.

Panathinaikos'ta forma giyen George Baldock Yunanistan milli takımında da forma giymiştir