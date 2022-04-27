Eyfel Kulesi için Trabzonspor iddiası!
Trabzonsporlu taraftarlar, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulundu.
Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.
Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.
Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.
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