Liverpool - Villarreal maçı şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde Bayern'i eleyen Unai Emery'nin Villarreal'i, yarı finalin ilk maçında Jürgen Klopp'un Liverpool'una konuk olacak. İki hocanın akıl oyunları, maçın da kaderini etkileyecek. Peki, Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:25
Liverpool - Villarreal maçı şifresiz yayınlanacak
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı, bu akşam da devam edecek. Jürgen Klopp'un Liverpool'u, İngiltere'de Unai Emery'nin takımı Villarreal'i konuk edecek.

Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Alcacer, Danjuma

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.


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