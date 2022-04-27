Liverpool - Villarreal maçı şifresiz yayınlanacak

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:25

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı, bu akşam da devam edecek. Jürgen Klopp'un Liverpool'u, İngiltere'de Unai Emery'nin takımı Villarreal'i konuk edecek.

Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Alcacer, Danjuma

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.