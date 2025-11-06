At yarışlarına duyduğu tutku ve kendine has tarzıyla tanınan Eypio, Son Düzlük için özel bir şarkı hazırladı. Şarkı, yapay zekâ ile üretilmiş animasyon görüntüler, gerçek yarış anları ve platformun yapay zekâ karakteri Cevher’in yer aldığı özel bir klipte izleyicilerle buluştu.

İş birliği hakkında konuşan Eypio, “At yarışlarına olan tutkum uzun yıllardır biliniyor. Bu yüzden Son Düzlük’ün vizyonunu ve yenilikçi yaklaşımını duyduğumda projeye büyük bir keyifle dahil oldum. Yapay zekâ ve at yarışı kültürünü buluşturan bir markayla çalışmak benim için çok heyecan verici, dinleyicilerimizin de heyecanımıza ortak olacağına inanıyorum.” dedi.

Son Düzlük Pazarlama Direktörü Şahap Kısa ise projeye ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye’nin yapay zekâ destekli ilk at yarışı platformu Son Düzlük olarak, teknoloji ile at yarışı heyecanını her gün binlerce yarış sever ile buluşturuyoruz. Markamızı, özgün tarzıyla tanıdığımız ve at yarışlarına tutkuyla bağlı Eypio ile bu projede bir araya getirmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz.

Yapay zekâyı güçlü bir araç olarak görmenin ötesinde, hikâye anlatımımızın bir parçası olarak da konumlandırdığımız bu çalışma ile yenilikçi ruhumuzu yansıtan güçlü iş birliklerinden birine imza atmış olduk.”

Klip Son Düzlük’ün dijital hesaplarında ve TJK TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.