Eyüp Aydın Galatasaray'a döndü: Süper Lig'den talip çıktı!

2.02.2026 12:37:00
Süper Lig ekibi Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Eyüp Aydın'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi. Kasımpaşa'nın ise Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın, takımıyla olan kiralık sözleşmesi feshedildi.

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'a geri döndüğü TFF'ye bildirildi.

KASIMPAŞA TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Eyüp Aydın ile anlaşmaya vardı. Transfer sürecinde önemli bir aşama kaydedilirken, Eyüp Aydın'ın İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Kasımpaşa yönetimi, oyuncunun kulübü Galatasaray'a resmi teklifini iletti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin netleşmesi için Galatasaray'dan gelecek yanıt bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün vereceği karar, Eyüp Aydın'ın geleceğini belirleyecek.

