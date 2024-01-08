Eyüp Aydın: 'Topa vurdum gerisini hatırlamıyorum'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 00:06

Güncelleme: 08.01.2024 - 00:06

Galatasaray formasını ligde ilk kez giyen ve ilk maçında asist yapan genç futbolcu Eyüp Aydın, Konyaspor maçının konuştu.

Eyüp Aydın, "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Bana bu şansı veren hocama çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar arkamda duran aileme, arkadaşlarıma, hocalarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray kariyerime ilk dokunuşumla ilk asistimi yapıp böyle başlamak çok gurur verici. O yüzden diyecek pek bir şey yok" dedi.

Eyüp Aydın ayrıca, "Böyle şeylerin olması Allah'a mahsustur. Dua ettim, secdeye gittim. Allah'a teşekkür etmek istiyorum böyle bir şeyi nasip ettiği için. Topa vurduktan sonra gerisi ben de yok, hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüp Aydın son olarak "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Oynayıp oynamamam önemli değil. Önemli olan takım. Biz inşallah her maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.