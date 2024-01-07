Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmadı! Galatasaray 3-0 Konyaspor

Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:00

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın ilk golünü 63. dakikada eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. İkinci golü 90. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Skoru belirleyen gol 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİK SERİSİ

Konyaspor'u ağırladığı 23 maçta hiç yenilmeyen ve 19. galibiyetini alan Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini ise 26 maça çıkardı.

Tek gollü galibiyetin ardından Galatasaray, puanını 47'ye yükseltti ve ilk sıradaki Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Konyaspor ise 2 maçın ardından yenildi ve 18 puanda kaldı.

Galatasaray, perşembe günü Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise çarşamba günü Fenerbahçe deplasmanında mücadele edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-0 Konyaspor

93' GOL | Abdülkerim Bardakçı.

93' Galatasaray'da Efe Akman, Ali Bülbül ve Eyüp Aydın oyuna girerken, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay oyundan alındı.

91' Konyaspor'da Francisco Calvo ve Soner Dikmen oyundan alındı. Niko Rak ve Yunus Mallı oyuna dahil oldu.

90' GOL | Sağ kanatta topu alan Kaan Ayhan ceza sahası dışından çok sert vurdu. Deniz Ertaş'ın köşeye giden topu kurtardığı pozisyonda topu takip eden Zaha boş kaleye golü yaptı.

86' Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

85' DIŞARIDA! Konyaspor'un kaptırdığı topta ikiye bir gelen Galatasaray'da Halil'in pasında topu alan Kerem soluna çekti. Sol ayağıyla kaleyi deneyen Kerem Aktürkoğlu'nun şutu direğin yanından dışarıya gitti.

82' SON ANDA! Tete'nin savunma arkasına harika pasında topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu topa yetişemedi. Kaleci Deniz, kalesinden ayrılıp tehlikeyi son anda önledi.

81' Galatasaray'da rakibinin formasını çeken Kaan Ayhan sarı kart gördü.

80' Alexandru Cicaldau'nun ceza sahası içine ortasında Soner Dikmen'in ön direkteki vuruşu Muslera'nın üzerine gitti.

78' Sağ kanattan ilerleyen Nelson Oliveira, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Barış Alper sarı kart gördü.

74' Konyaspor'da Louka Prip ve Oğulcan Ülgün oyundan alındı. Robert Muric ve Ahmet Oğuz oyuna girdi.

71' Galatasaray'da Mertens'in yerine Tete oyuna dahil oldu.

68' DİREK! Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda seken topta kafayı vuran Nelsson yan direği geçemedi.

64' Golün ardından hakeme itirazları bulunan Francisco Calvo sarı kart gördü.

63' GOL | Kullanılan serbest vuruşun devamında Kerem Demirbay sol kanattan ortaladı. Gelen topa gelişine harika bir vole vuran Abdülkerim takımını öne geçirdi.

62' Konyaspor'da rakibine faul yapan Adil Demirbağ sarı kart gördü.

56' MUSLERA! Sol kanattan Guilherme'nin ortasında arka direkte bomboş vuran Louka Prip, Muslera'yı geçemedi. Dönen topta bu kez Soner kaleyi denedi. Top yeniden Muslera'da kaldı.

55' ÇOK ETKİLİ GELDİ! Kaleci Deniz'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Louka Prip solundaki Nelson Oliveira'yı düşündü. Araya giren Nelsson topu taca yolladı.

51' Konyaspor'da hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Nelson Oliveira sarı kart gördü.

48' ÇOK NET! Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Zaha'nın sağ kanattan pasında kale önünde bomboş topu alan Kerem Aktürkoğlu kaleyi denedi. Kerem'in şutu üstten dışarı gitti. Kerem büyük üzüntü yaşıyor.

45' KALECİ! Mertens'in ceza sahasının dışından çektiği şutta ayak koyan Halil Dervişoğlu'nun şutunu Deniz Ertaş iyi bir reklesle iki hamlede topu uzaklaştırdı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

44' Uğurcan'ın savunma arkasına havalandırdığı topu Muslera kalesinden ayrılıp kafayla uzaklaştırdı.

37' Hızlı çıkmak isteyen Konyaspor'da Nelson Oliveira, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Abdülkerim sarı kart görüyor.

33' KAÇTI! Sağ kanattan hızlı paslarla gelen Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın dışarıya çıkardığı topta kaleci Deniz gole engel oldu, korner.

28' MUSLERA! Konyaspor'da savunmadan dönen topta Alexandru Cicaldau'nun vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

27' MÜTHİŞ ÇIKARDI! Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş harika uzayarak topu kurtardı.

20' KALECİ! Ndombele'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Zaha çok sert vurdu. Kaleci Deniz parmak ucuyla topu kornere yolladı.

17' DIŞARIDA! Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Sağ kanattan ortalayan Kaan Ayhan topu Kerem ile buluşturdu. Topun gelişine kaleyi deneyen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

15' Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Kaan Ayhan'ın iyi ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti.

14' SON ANDA! Savunma arkasına sarkan Moreno kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Pozisyonun ardından Moreno için bayrak kalktı.

10' Kullanılan kornerde altı pasın içinde kafayı vuran Nelsson, kaleci Deniz'i geçemedi.

9' Kalabalık gelen Galatasaray'da Ndombele'nin ceza yayı üzerinden şut denemesi savunmadan sekti. Dönen topu alan Kerem Demirbay'un vuruşu savunmadan kornere gitti.

2' Savunmanın arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleci Deniz Ertaş ile çarpıştı. Deniz sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.