Galatasaray açıkladı: Mauro Icardi'den kötü haber!
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.
İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Mauro Icardi'nin maskeyle oynama ihtimalinin olabileceği vurgulandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.
Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."
Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası