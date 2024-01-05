Galatasaray açıkladı: Mauro Icardi'den kötü haber!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 14:32

Güncelleme: 05.01.2024 - 14:32

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında, Fenerbahçe derbisinde yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.

İlerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından Mauro Icardi'nin maskeyle oynama ihtimalinin olabileceği vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

Süper Lig'de bu sezon 17 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.