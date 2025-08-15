Eyüpspor, Berke'nin yerini Marcos Felipe ile doldurdu!

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Lille'e transfer olan milli kalecisi Berke Özer'in boşluğunu çabuk doldurdu.

İstanbul temsilcisi, Brezilya ekibi Bahia'nın 29 yaşındaki eldiveni Marcos Felipe'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ikas Eyüpspor'umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı."

"SADECE 48 SAATTE ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU KADROMUZA KATTIK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Marcos, çok önemli bir kaleci ve değerli bir kariyere sahip. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke'nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos'u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor'a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Eyüpspor'un yeni kalecisi Felipe ise, "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum, şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için 'iyi ki gelmişiz' diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz." ifadelerini kullandı.

1.89 boyundaki Marcos Felipe, bu sezon Bahia formasıyla 30 maça çıktı. 30 maçın 15'inde kalesini gole kapayan Brezilyalı file bekçisi, kalesinde toplam 21 gol gördü. Kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmayan kaleci, Eyüpspor'la yeni bir maceraya atılacak.