Eyüpspor engelini 2 golle geçti... Galatasaray, Yunus ve Icardi ile güldü!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün attı. Icardi, bu sezon 3. golünü attı. Yunus Akgün ise bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, bu sonucun ardından ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Eyüpspor, 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Galatasaray, hafta arasında perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Eyüpspor 0-2 Galatasaray

89' GOL | Eyüpspor oyunu kurmaya çalışırken topu kaptırdı. Barış Alper Yılmaz topu Yunus Akgün le buluşturdu. Yunus'un sert şutu ağlarla buluştu.

86' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Ismael Jakobs ve Berkan Kutlu oyuna girerken Lucas Torreira ve Mauro Icardi oyundan alındı.

82' Barış Alper, yine ceza sahasına girmeden sol çaprazdan kaleyi denedi. Top savunmaya çarpıp kornere gitti. Barış'ın aynı bölgeden etkili olan 3. şutu oldu bu.

79' Eyüpspor'da Yalçın ve Serdar çıktı, Umut Bozok ve Mateusz Legowski oyunda.

78' Denis Draguş, Abdülkerim'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

73' GOL | Ahmed Kutucu'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topta Icardi topu ağlara yollamayı başardı.

68' İlkay Gündoğan'ın müthiş pasında Barış Alper topu sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü.

70' Galatasaray'da Ahmed Kutucu ve Wilfried Singo oyuna dahil oldu. Davinson Sanchez ve Leroy Sane oyun alanının dışında.

67' Sallai, sağ kanattan topu içeri çevirdi. Savunmadan gelen ters vuruşu Felipe güçlükle çıkardı.

66' Icardi'nin ortasında Barış Alper kafayı vurdu Felipe müthiş çıkardı.

62' Eyüpspor'da Halil Akbunar oyuna dahil oldu, Umut Meraş oyun alanını terk etti.

59' Lucas Torreira uzaklardan etkisiz bir şutla kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

58' Davinson Sanchez, şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

57' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Barış Alper oyuna girdi, Gabriel Sara oyundan çıktı.

55' Davinson Sanchez'in kanattan yaptığı ortaya zor pozisyonda vuran Icardi'nin şutu üstten auta gitti.

53' Eyüpspor, kornerden Robin Yalçın ile golü buldu! Fakat Eyüpspor ofsayta takıldı.

52' Eyüpspor, Galatasaray ceza sahasında tehlike yarattı. Savunmadan seken top bir kez daha kornere gitti.

50' Davinson Sanchez, arkasına gelen uzun topta Uğurcan'a geri pas atmak isterken top kornere gitti.

48' Yunus Akgün, Icardi ile verkaç yaptı, kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı aşırtma vuruş yan ağlarda kaldı.

45' Eyüpspor tehlikeli geldi. Abdülkerim'in kaybettiği topa Ampem dar açıda Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ampem'in şutunu tecrübeli kaleci kornere çeldi.

44' Eyüpspor, savunma arkasına atılan uzun topla gol şansı yakaladı. Ampem topa vurmadan Davinson Sanchez topla oyuncu arasına girdi. Uğurcan çıkıp topu kontrol etti.

42' Yunus, driplingle ceza sahasının içine katetti, rakiplerini çalımladı. Son vuruşunda top Lucas Claro'dan döndü.

40' Gabriel Sara, uzaklardan kaleyi denedi. Kaleci Felipe topu zorlanmadan kontrol etti. Maçtaki ilk isabetli şut da bu oldu.

33' Kerem Demirbay'ın harika uzun pasıyla Umut Meraş net bir gol şansı yakaladı. Eren Elmalı son anda yak koydu. Karar korner.

30' Galatasaray, kısa paslarla etkili geldi. Savunmanın son anda müdahalesiyle tehlike uzaklaştı.

29' Szalai sağ kanattan ortaladı, kaleci Felipe topu son anda tokatladı.

26' Eyüpspor hızlı geldi, Serdar Gürler uzaklardan kaleyi denedi. Etkisiz bir şut, top dışarıda.

25' Leroy Sane topu sağ kanattan driplingle getirdi. İlkay'a pasını gönderdi, İlkay kaleyi düşündü ancak top üstten farklı şekilde auta gitti.

15' Eyüpspor etkili geldi. Uzun pasta topu karşılamaya çıkan Uğurcan'ın pası kısa kalınca Galatasaray kalesi boş kaldı. Ancak Eyüpsporlular topu kaleye gönderemedi.

11' Galatasaray, Eren Elmalı ile sol kanattan içeri girmeye devam ediyor. Bu kez de Eren'in ortaladığı top savunmadan döndü.

9' Galatasaray, İlkay Gündoğan ile gole yaklaştı. Savunmadan gelen uzun topu Eyüpspor savunması karşıladı, seken topa gelişine vuran İlkay'ın şutu yandan auta gitti.

5' Eren Elmalı'nın sol kanattan yerden çevirdiği topa Sane vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.