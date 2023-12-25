Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kendi sahasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
EYÜPSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
EYÜPSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Eyüpspor, ligde oynadığı son maçta Göztepe deplasmanından 5-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Erzurumspor ise kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.
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