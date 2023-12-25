Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:51
Eyüpspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, kendi sahasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

EYÜPSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüp Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

EYÜPSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Eyüpspor, ligde oynadığı son maçta Göztepe deplasmanından 5-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Erzurumspor ise kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.


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