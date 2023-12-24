Sezon rekoru kırıldı: Dev derbiye fauller damga vurdu!
Süper Lig'in 18. haftasında derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Dev maç bu sezon ligde en çok faul yapılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 0-0 sona eren derbiye yapılan fauller damga vurdu.
90 dakika boyunca yapılan fauller sebebiyle oyun birçok kez dururken, dev maçta sezon rekoru da kırıldı.
DERBİDE 45 FAUL
Derbide toplam 45 faul yapılırken bu rakam, Süper Lig'de bu sezon en çok faul yapılan maç olarak kayıtlara geçti.
Dev maç boyunca Fenerbahçe 19, Galatasaray 26 faul yaptı.
7 SARI KART
45 faulün yapıldığı maçta 7 de sarı kart çıktı.
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King; Galatasaray'da ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.
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