Galatasaraylı Jesse Sekidika, Eyüpspor'a kiralandı
TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray 'dan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattıklarını açıkladı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika! Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız transferle ilgili olarak, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz."
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Jesse Sekidika!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 1, 2022
Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. ?
Jesse Sekidika’ya hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. #BirSemtinRüyası pic.twitter.com/8jalT93fF1
Galatasaray Sekidika'yı sezon başında 250 bin euro kiralama bedeliyle Belçika ekiplerinden Leuven'e kiralamıştı.
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