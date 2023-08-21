Eyüpspor galibiyete Caner Erkin ile ulaştı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:20

Güncelleme: 21.08.2023 - 23:31

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Arda Turan'lı Eyüpspor, Ertuğrul Sağlam'lı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Eyüpspor'un gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Caner Erkin ilk golün de asistini yaptı.

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Kocaelispor'da Yusuf Emre Gültekin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kocaelispor henüz puanla tanışamadı.

1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, Altay'ı ağırlayacak.