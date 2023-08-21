Eyüpspor galibiyete Caner Erkin ile ulaştı

Eyüpspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:20
Eyüpspor galibiyete Caner Erkin ile ulaştı
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Arda Turan'lı Eyüpspor, Ertuğrul Sağlam'lı Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Eyüpspor'un gollerini 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin kaydetti. Caner Erkin ilk golün de asistini yaptı. 

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Kocaelispor'da Yusuf Emre Gültekin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Kocaelispor henüz puanla tanışamadı.

1. Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor, Altay'ı ağırlayacak.


eyüpspor Kocaelispor Caner Erkin TFF 1. Lig

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Suudi Arabistan'dan Rodrigo de Paul için 32 milyon Euro

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Suudi Arabistan'dan Rodrigo de Paul için 32 milyon Euro
Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray, Molde maçı kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, Molde maçı kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi

En Çok Okunan Haberler