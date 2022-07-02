Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kaleci Harun Tekin'in kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:42
Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.

Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.


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