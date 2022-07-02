Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:42

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.

Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Harun Tekin!



Eyüpspor’umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı.



Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/kc9DcduTit — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 2, 2022

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.