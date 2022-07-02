Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kaleci Harun Tekin'in kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sona eren kaleci Harun Tekin'i Transfer ettiğini duyurdu.
Deneyimli file bekçisi resmi sözleşmeye imza atarken kulüpten yapılan açıklamada, "Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Harun Tekin!— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) July 2, 2022
Eyüpspor’umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı.
Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/kc9DcduTit
Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Harun Tekin, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.
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