Eyüpspor, Hatayspor deplasmanında Mame Thiam ile güldü!
Eyüpspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Eyüpspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam attı.
2 HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ
Eyüpspor, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı. Hatayspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 47 puana yükseldi. Hatayspor, 19 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #eyüpspor #hatayspor #Mame Thiam
Spor Haberleri
- Atletico Madrid'in 3 maçlık hasreti sona erdi!
- Eski Fenerbahçelinin golü Torino'ya yetmedi!
- Kocaelispor 90+4'te yıkıldı!
- Fatih Tekke'den Fenerbahçe itirafı!
- Tottenham'ın 4 maçlık hasreti sona erdi!
- Eyüpspor deplasmanda golcüsü ile güldü!
- Dev maçta direk gole izin vermedi!
- Liverpool'a Fulham deplasmanında şok!
- Mourinho'dan Kostic yanıtı!
- Real Sociedad 6 maçlık hasretini dindirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu!
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- Özgür Özel yeniden başkan!
- 'Erken seçim kampanyası bugün başladı'