Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:38

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:38

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro.