Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:38

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro.


Etiketler: #Victor Boniface #victor osimhen #galatasaray

İlgili Haberler

Bundesliga'da Boniface fırtınası

Bundesliga'da Boniface fırtınası
Bundesliga'ya damga vurmuştu: Boniface'den kötü haber!

Bundesliga'ya damga vurmuştu: Boniface'den kötü haber!
Victor Osimhen: 'Geçen haftayı telafi etmek için...'

Victor Osimhen: 'Geçen haftayı telafi etmek için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler