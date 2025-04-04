Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.
PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro.
Etiketler: #Victor Boniface #victor osimhen #galatasaray
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Mourinho açıklamasına cevap
- Nijeryalı yıldızdan Galatasaray formalı paylaşım!
- UEFA açıkladı: İşte 3 büyüklerin Avrupa geliri!
- Kevin de Bruyne resmen açıkladı: Bir devir sona eriyor!
- Kent'ten Fenerbahçe itirafı: 'Oynamamı engelleyen...'
- Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
- Japonya Grand Prix'si olaylı başladı!
- Brezilya'da gündem Mourinho: Adaylardan biri!
- Adem Bona'nın 28 sayısı galibiyete yetmedi!
- VAR odasında flaş görüntü: Maç sırasında bahis oynadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!