Eyüpspor ile yollar ayrılmıştı: Jonjo Shelvey İngiltere'ye geri döndü!
Süper Lig ekibi Eyüpspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki İngiliz oyuncu Jonjo Shelvey, İngiltere Championship takımı Burnley ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile geçen sezon adım atan Jonjo Shelvey'nin macerası kısa sürdü. İngiliz oyuncu sezon başında Eyüpspor'a imza atmıştı ancak 6 maçta forma giydi.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNDÜ
Shelvey devre arasında Eyüpspor ile yollarını ayırdı ve İngiltere'ye döndü. 32 yaşındaki futbolcu, Championship'te mücadele eden Burnley ile sezon sonuna kadar kontrat imzaladı.
Kulüp kanalına konuşan Shelvey, "Burnley karşısında Turf Moor'da oynadığım her maç çok zorlu oldu. Ama artık bu takımın bir parçasıyım ve kulübü ilerletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burnley, Premier Lig'e ait" dedi.
Etiketler: #Jonjo Shelvey #Burnley #transfer
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