Eyüpspor - Karagümrük maçında kazanan yok!

Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 66. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü attı. Fatih Karagümrük, bu gole 90. dakikada Matias Kranevitter ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek.