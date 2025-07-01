Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor

Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor

1.07.2025 20:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor

Galatasaray ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Kerem Demirbay, fesihten sonra Eyüpspor'a imza atacak

Kerem Demirbay, Galatasaray kariyerine nokta koyuyor. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini feshetmek için son görüşmelere giren deneyimli futbolcu, kısa süre içinde resmen ayrılacak.

Kerem Demirbay, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Sözleşme feshinin ardından İstanbul ekibiyle sözleşme imzalayacak olan oyuncu, yeni sezonda 1. Lig yerine Süper Lig'de forma giymeye devam edecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla zaman zaman şans bulan Kerem, orta sahadaki oyun görüşü ve pas kalitesiyle biliniyor. Eyüpspor'un Süper Lig kadrosunda ona liderlik rolü vermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da toplam 34 maçta forma giyen futbolcu 3 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli futbolcu bu maçların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Kerem Demirbay