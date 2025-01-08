Eyüpspor, kupada Boluspor'u tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor, Boluspor'u 1-0 yendi.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Ahmet Kutucu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Eyüpspor, kupanın bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken Boluspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #Boluspor #eyüpspor
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