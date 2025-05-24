Eyüpspor, sezonu galibiyetle tamamladı!

Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem attı. Antalyaspor'un tek golünü 87. dakikada Adolfo Gaich attı.

Eyüpspor, bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte sezonu kapattı. Eyüpspor, ligin son haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.