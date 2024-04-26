Eyüpspor transferde büyük oynuyor: Yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı!
Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Eyüpspor'ün, ilk yıldız transferi için Manuel Lanzini ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek. Transfer çalışmalarına başlayan İstanbul temsilcisi, Arjantinli yıldız ile temaslara başladı.
2024-25 sezonunda güçlü bir kadro kurup Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Eyüpspor, uzun süre Süper Lig devlerinin de peşinde koştuğu Manuel Lanzini için devrede.
EYÜPSPOR, LANZINI İLE TEMASLARA BAŞLADI
TRT Spor'un haberine göre Eyüpspor, Manuel Lanzini ile oyuncunun maliyetine dair görüşmelerini sürdürüyor.
Pazarlıklarda istenen seviyeye gelinmesi durumunda İstanbul ekibi, Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak.
SEZON BAŞINDA YUVAYA DÖNMÜŞTÜ
7 yıllık West Ham United macerası sonrası altyapısından yetiştiği River Plate'e dönen Manuel Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
31 yaşındaki Lanzini'nin River Plate ile +1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.
LANZINI'NİN SEZON KARNESİ
Bu sezon 5 maça çıkıp 125 dakika süre alan Lanzini 1 asistlik skor katkısı verdi.
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