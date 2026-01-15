Eyüpspor Türkiye Kupası'nda Umut Bozok ile güldü!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK, 26. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 45. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

UMUT BOZOK'TAN DUBLE

Eyüpspor, 86. dakikada Umut Bozok'un golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Iğdır FK, 1 puanda kaldı.

Eyüpspor, kupanın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. İstanbul ekibi, ligde ise hafta sonunda Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Iğdır FK ise kupadaki bir sonraki maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Iğdır FK, ligde hafta sonunda Sakaryaspor'u ağırlayacak.