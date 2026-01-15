Kasımpaşa, Kerem Demirbay transferini resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 17:39:00
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 32 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay'a imza attırdı.

Emre Belözoğlu ile yola devam eden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferleri sonrası Kerem Demirbay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferini resmi olarak açıkladı.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

1993 doğumlu Kerem Demirbay, Eyüpspor'da bu sezon 16 maça ilk 11'de başladı.

Öte yandan Kerem Demirbay, 2023'te Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservisle gelmiş, sarı-kırmızılı formayla 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asist kaydetmişti. 

İlgili Konular: #transfer #kasımpaşa #Kerem Demirbay

