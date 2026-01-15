Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mahkemede fotoğraf krizi: Mert Hakan Yandaş tepki göstermişti... Fenerbahçe'den açıklama!

Mahkemede fotoğraf krizi: Mert Hakan Yandaş tepki göstermişti... Fenerbahçe'den açıklama!

15.01.2026 17:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mahkemede fotoğraf krizi: Mert Hakan Yandaş tepki göstermişti... Fenerbahçe'den açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen dava sırasında fotoğrafının çekilmesi üzerine tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü ise olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davaya SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

GALATASARAYLI YÖNETİCİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

DHA'nın haberine göre duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti

Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine "Ayıp bu yaptığınız" diyerek duruma tepki gösterdi.

Image

YÖNETİCİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu ve hakkında tutanak tutuldu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün, Timur Kuban ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın dava sırasında fotoğrafının çekilmesi hakkında bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, “rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."

İlgili Konular: #fotoğraf #mahkeme #mert hakan yandaş

İlgili Haberler

Al-Ittihad'ın teklifini reddetti... Fenerbahçe'de N'Golo Kante için uçuş planı hazır!
Al-Ittihad'ın teklifini reddetti... Fenerbahçe'de N'Golo Kante için uçuş planı hazır! Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan N'Golo Kante'nin, Al-Ittihad'ın kendisine yaptığı sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. Fransız oyuncuyla anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin ise yarın oyuncu temsilcisinin de katılacağı toplantıda Al-Ittihad yetkilileri ile görüşeceği ve transferi bitirmeye çalışacağı öne sürüldü.
Beyoğlu Yeni Çarşı maçına devam edememişti: Musaba'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Beyoğlu Yeni Çarşı maçına devam edememişti: Musaba'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın durumunun ciddi olmadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!
Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi! Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.