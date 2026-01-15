Mahkemede fotoğraf krizi: Mert Hakan Yandaş tepki göstermişti... Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davaya SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

GALATASARAYLI YÖNETİCİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

DHA'nın haberine göre duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti

Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine "Ayıp bu yaptığınız" diyerek duruma tepki gösterdi.

YÖNETİCİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu ve hakkında tutanak tutuldu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün, Timur Kuban ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın dava sırasında fotoğrafının çekilmesi hakkında bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın, SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu yapılan olay, Türk sporunun geldiği nokta açısından son derece vahimdir.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında, hukuken yasak olmasına rağmen futbolcumuzun görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi; etik dışı olmanın ötesinde, açık bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Söz konusu eylemin fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna, müsadere edilmek suretiyle yargı mercilerince el konulmuş, hakkında tutanak tutulmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır. Bu davranış, hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürmektedir.

Bir spor kulübü yöneticisinin, yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesi kabul edilemez olduğu gibi, “rakiplik” kavramının arkasına sığınılarak meşrulaştırılabilecek bir durum da değildir. Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."