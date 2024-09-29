Eyüpspor, üç hafta aradan sonra kazandı!

Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti ve ligde üç hafta aradan sonra kazandı.

Eyüpspor, üç hafta aradan sonra kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:33

Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı İstanbul temsilcisi 3-2'lik skorla kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ahmed Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Mame Thiam attı. Gaziantep FK'nin golleri 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi.

İKİ PENALTI KURTARDI

Eyüpspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Sokratis Dioudis'i geçemedi. Hakem Arda Kardeşler, Dioudis'in kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasını istedi. Eyüpspor'da bu kez Mame Thiam, penaltıda topun başına geçti. Gaziantep FK kalecisi Dioudis, Thiam'ın penaltısında da gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde üç maç aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Ligde oynadığı Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Etiketler: #eyüpspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Merak edilen soru yanıt buldu! Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması...

Merak edilen soru yanıt buldu! Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması...
Vincenzo Montella'dan ikas Eyüpspor'a ziyaret

Vincenzo Montella'dan ikas Eyüpspor'a ziyaret
Eski hakemler Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?

Eski hakemler Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler