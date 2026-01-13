Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

13.01.2026 14:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Bu sezon Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile çalışan Eyüpspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

İstanbul ekibi, yardımcı antrenör Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

İşte Eyüpspor'un açıklaması:

"Kulübümüzde Yardımcı Antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir.

Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

İlgili Konular: #süper lig #eyüpspor #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Domenico Tedesco'dan Nkunku iddialarına yanıt!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Domenico Tedesco'dan Nkunku iddialarına yanıt! İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası!
Fenerbahçe'den N'Golo Kante hamlesi: Resmi teklif iddiası! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da!
Galatasaray için gelmişti: Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'da! Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'in menajerinin Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.