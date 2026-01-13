Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Domenico Tedesco'dan Nkunku iddialarına yanıt!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüyor. Sarı-lacivertli takımın bu bölge için ilgilendiği isimler arasında İtalya Serie A ekibi Milan’da forma giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenio Tedesco, İtalyan basınından La Gazetta della Sport’a verdiği röportajda Leipzig'de birlikte çalıştığı eski oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

TEDESCO'DAN NKUNKU YANITI

Tedesco, Nkunku’nun Fenerbahçe’ye transferi ilgili sorulan soruyu, “Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını birlikte kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf, kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz” şeklinde yanıtladı.

Tedesco ayrıca, “Bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

NKUNKU'NUN İSTATİSTİKLERİ

Milan’a sezon başında Chelsea’den transfer olan Christopher Nkunku, İtalyan ekibinde 16 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist kaydetti. Nkunku kariyerinde daha önce PSG ve Leipzig formalarını giymişti.