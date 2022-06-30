Eyüpspor'un transfer şovu sürüyor, 9 isim imzaladı

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:04

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.



İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.



FORVET HATTINA EMEKA EZE



Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.



Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:



Uğur Demirok

Alpaslan Öztürk

İbrahim Akdağ

Metehan Mimaroğlu

Ahmet Yazar

Erdem Gökçe

Murat Uçar

Fethi Özer

Emeka Eze