Ezeli rakipler, Noa Lang transferi için karşı karşıya!

Napoli forması giyen Noa Lang, transferde Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi.

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Noa Lang ile ilgilendikleri ve Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ettikleri yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Napoli forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Napoli, Noa Lang'ı yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservisle PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibi ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.