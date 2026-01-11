Beşiktaş sezon başında kadrosuna katmıştı... Tammy Abraham'a Premier Lig'den talip!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yıldızı Tammy Abraham'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Premier Lig ekibinin, Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Telegraph'ın haberine göre; Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için Aston Villa'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Tammy Abraham transferini istediği kaydedildi.

Aston Villa'nın hücum hattında Ollie Watkins ile birlikte derinlik oluşturabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı.

13 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralanması karşılığında sezon başında Roma'ya 2 milyon Euro ödedi. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bedeli ödeyecek.

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş'ta 24 karşılaşmada forma şansı buldu. İngiliz santrfor, bu mücadelelerde 12 gol ile 3 asist üretti.