4.01.2026 15:40:00
Galatasaray'ın gündemindeydi... Napoli'den Noa Lang için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın transferinde büyük aşama kaydettiği iddia edilen Noa Lang için Napoli'den açıklama geldi.

Galatasaray'ın, orta sahaya yapacağı takviye için düşündüğü isimlerden birisi olan Napoli'nin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'in transferinde önemli adımlar atıldığı ileri sürülmüştü. 

Sarı kırmızılıların futbolcuyla anlaştığı iddia edilirken, İtalyan kulübünden Lang hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt geldi.

Napoli'nin Serie A'da bugün Lazio'ya konuk olacağı maç öncesi DAZN'a konuşan sportif direktör Giovanni Manna, "Lang ayrılabilir mi?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Lang iki iyi maç çıkardı. Ayrılacağını söylemedim. Ondan çok şey bekliyorum. Şans bulursa değerlendireceğinden eminiz. Sadece yapmış olmak için bir şey yapmayacağız, takımı geliştirmek için yapacağız. Aksi takdirde bu şekilde devam ederiz."

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının Lazio'ya konuk olduğu maça yedek kulübesinde başladı.

