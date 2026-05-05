F.Bahçe, 1 yıl men cezası alan oyuncusu için TFF’ye gitti: Mert Hakan’a itiraz

F.Bahçe, takım kaptanı Mert Hakan Yandaş’a verilen hak mahrumiyeti cezasının ardından harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasında tahliye edilmesinin ardından Mert Hakan’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Bu cezaya yaptığı açıklamayla itiraz eden Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş için dün öğle saatlerinde TFF’nin Riva’daki binasına gitti. SarıLacivertli idareciler, tecrübeli futbolcuya verilen cezanın indirilmesi için federasyon temsilcileriyle görüşüp Tahkim Kurulu’na itiraz edileceğini bildirdi.

ROMA YAKIN TAKİPTE

İtalyan kulübü Roma, Fenerbahçe’nin stoperi Jayden Oosterwolde’yi G.Saray derbisinde izledi. Roma, Hollandalı futbolcu için ocak ayında Sarı-Lacivertlilere 15 milyon Avro’luk teklif yapmıştı ancak bu öneri kabul görmemişti. Roma, Oosterwolde’ye sezon sonunda yeni bir teklif yapacak. 25 yaşındaki futbolcuyu İngiltere ve İspanya liglerinden de 2 takım takip ediyor.