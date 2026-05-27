F.Bahçe başkan adayı Yıldırım: 'Başarı şampiyonluk'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız. Türkiye’nin, Fenerbahçe’nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak” dedi.

Yıldırım, 2 yabancı santrfor getireceklerini, isimlerin belli olduğunu, bu hafta son görüşmeleri yapacaklarını belirtirken, Sörloth ve Salah hakkında “Sörloth’la bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de, olmayabilir de. Salah 20 milyon Avro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon Avro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon Avro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek” diye konuştu.

SAFİ: YILDIZ İSİM ALACAĞIZ

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım’a göndermede bulunup, “Seçim kaybederken ‘Artık Fenerbahçe’ye verecek bir şeyim kalmadı’ diyip sonrasında ‘Bu işi benden başkası yapamaz’ diyerek Fenerbahçelilerin zihnini bulandırmayacağız” dedi.

Safi, “Maddi gelirlerimizi 1 milyar Avro’ya çıkaracağız. Bunu yaparken de tüm şeffaflığımızla yapacağız. ‘Yıldız oyuncu alamazsınız’ diyenler oluyor, alacağız! ‘Bu iş sadece parayla olmaz’ diyorlar. Öncelikle belirtelim parasız da olmaz. Bizler sadece ortaya para koymaya değil akıl koymaya da geliyoruz” diye konuştu.

Hakan Safi, “Şampiyonluk hasretinin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceğim. Amacımız çocukluk aşkımız Fenerbahçe’nin hak ettiği yerlerde olmasıdır. Fenerbahçe’de rahatlık dönemi 8 Haziran sabahı itibarıyla da sona erecek” ifadelerini kullandı.