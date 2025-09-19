F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Riva’ya çıkarma yapıp MHK için isyan etti: ‘Devlet bu işe el atsın’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçındaki hakem ve VAR kararları sonrası dün Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Yöneticilerle birlikte 14 araçla TFF’ye gelen Koç, 3 saat süren toplantının ardından konuştu.

Koç, “F.Bahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi! Bir süre önce soyadını değiştiren ve tuttuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur! Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz!” dedi.

Ali Koç, “Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı’na, Adalet Bakanı’na çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobbing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum! Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı’na kesilecek” diye konuştu.

Koç, “İbrahim Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobbing yapılması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun FaceTime ile hakemleri arayıp ‘Şu başkanla görüştüm maçta sıkıntı olmasın’ gibi manipülatif sözler söylediği. Hakemlere ‘HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz’ tehdidi yapılıyor. Hazirandan beri MHK’nin başındaki kişiler, F.Bahçe seçimi hakkında muhabbet ediyor. Ali Koç giderse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur diye. MHK Başkanı’nın hakemler arasında lakabı ‘Taktik Subay’. Çünkü TFF Başkanı’nı çok kolay ikna ediyor!” dedi.