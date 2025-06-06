F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yıldız isimler Muani ve Sane için temasa başladı: Transfer mesaisi

Koç’un, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint Germain’in başkanı Nasser Al Khelaifi ile Kolo Muani’nin transferi için görüştüğü öğrenildi. Başkan Koç’un, sezonu Juventus’ta kiralık geçiren, bonservisi ise PSG’de olan Fransız forvetin maaşı ve durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler, Nesyri ile yolları ayırıp Muani’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. F.Bahçe ayrıca G.Saray’ın da transfer listesinde olan Alman hücum oyuncusu Leroy Sane’nin menajeriyle de görüştü. Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Sane’nin maaş beklentisinin 10 milyon Avro seviyesinde olduğu kaydedildi. Yeni sezonda F.Bahçe’deki görevine devam edecek Mourinho yollarını ayırdığı 3 yardımcısının yerine getireceği isimleri netleştirmeye başladı.