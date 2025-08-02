F.Bahçe Başkanı Koç, kısa sürede Bankalar Birliği anlaşmasını bitireceklerini belirtti: ‘Çıkmamıza ramak kaldı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bankalar Birliği’nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsurlardan 69 milyon Avro’ya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız” dedi.

Başkan Koç, stat isim ve forma göğüs sponsorları Chobani markasıyla yapılan anlaşmanın onuruna düzenlenen gala gecesinde konuştu. Koç, Bankalar Birliği’nden çıkmalarının önemine değinip, “Zira son 3 senedir F.Bahçe Spor Kulübü’nün her bir kuruş gelirinin -netten değil brütten- yüzde 50’si bankalara kalmaktadır. Ve yayın gelirlerinin 4’te 1’e indiği ekonomik koşullarda kurların, faizlerin malum hali, futbolcu vergilerinin 15’ten yüzde 40’a çıktığı, arada bir de pandeminin girdiği bununla beraber ülkedeki ekonomik koşulları bir araya getirdiğimizde bir de üstüne yüzde 50 gelirimizin bankalara kaldığı bir ortamda gemiyi yüzdürmek, gelirlerimizi iki misline çıkarmak, takım değerimizi 75 milyon Avro’lardan 240 milyon Avro’lara çıkarmak kolay bir konu değil. Bunu yapmamızı sağlayan yöneticilerimizin fedakârlığı ama çok daha önemlisi sponsorlarımızın F.Bahçe’ye olan inancı, sevdası ve bonkörlüğüdür” yorumunu yaptı.