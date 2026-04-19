F.Bahçe Başkanı Saran, koltuk sevdalısı olmadıklarını belirtip 4 maç için birlik istedi: ‘Sezon sonu konuşacağız’

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçının son dakikasında yenen golün yarattığı olumsuz hava dün yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısına yansıdı.

Fenerbahçe Başkanı Saran, “Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, ne zaman enerjimizi içeride tüketsek en büyük zararı kendimize veriyoruz. Kimsenin koltuk için bir başkasını aşağıya çekmesine gerek yok. Kimsenin haklı çıkmak uğruna Fenerbahçe’yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır” dedi.

Saran, “Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız” diye konuştu.

TFF’YE SERT TEPKİ

Başkan Saran, “Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın hesabını gerekli yerlere sorduk. Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın ‘Bizi şampiyon yapmazlar’ duygusuna girmesine asla izin vermedik. Her seferinde ‘Haklısınız’ dediler. Eğer haklıysak neden gereği yapılmıyor? MHK’nin, camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. Arka planda ‘Haklısınız’ demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunu göstermeniz gerekiyor” dedi.

YILDIRIM: FENERBAHÇE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN İÇİNDEDİR

Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulunda yaptığı konuşmada, “F.Bahçe’de yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 1998 yılından sonra yapmıştır. Onların mallarını mülklerini satarak bizleri unutturamazsınız. F.Bahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. F.Bahçe’nin içerisinde eğer diğer kulüplerden üyeler varsa sicil kurulları bunları tespit etmeli. Yönetim de bunları göndermelidir. Kulüp kendi özüne dönmelidir. Seçim kazanmak için üye olanlar varsa ayrılmalı, gitmiyorsa da kulüp atmalıdır. FETÖ’cüleri kulüp atmalıdır” dedi.

Yıldırım, “Sidiki Cherif’i kim aldı? Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante’ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon Avro! Ben senede 150 milyon Avro kazanmıyorum! Yazık! Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri ‘Bunlar 1. Lig’de bile oynamaz’ diyor. Doğru!” yorumunda bulundu.