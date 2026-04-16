F.Bahçe’de tek hedef şampiyonluk, kongre gündemi yok: Seçim değil liderlik

16.04.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Yönetimin seçim tartışmalarını sezon sonuna kadar gündeme almama kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u Kadıköy’de konuk edeceği maça odaklandı. Yönetim, takım, Tedesco ve taraftarlar tüm konsantrasyonunu kritik maça verdi. Sarı-Lacivertliler kazanırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Bu 90 dakikadan 1 gün sonra 18 Nisan’daki Yüksek Divan Kurulu’nun beklenenin aksine düşük bir tansiyonda geçeceği düşünülüyor.

Divan kurulu öncesi herkesin aklındaki soru, başkan Sadettin Saran’ın sezon sonunda yapılacağını açıkladığı olağanüstü seçilme ilgili konuşup konuşmayacağı. Fenerbahçe yönetiminin, sezonun biteceği tarih olan 17 Mayıs’a kadar seçim hakkında konuşma kararı aldığı ve bunu divan toplantısında başkan Saran’ın duyuracağı öğrenildi.

Saran’ın, camianın sadece sadece önlerindeki maçlara odaklanmasını istediği, seçim konusunun zamanı gelince konuşulacağını açıklayacağı kaydedildi. Kalan 5 maç öncesi yönetimin, futbolcuların 1.5 milyon Dolarlık primlerini ödediği bildirildi. 

