F.Bahçe’de teknik direktör belli oluyor

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim mazbatalarını almasının ardından çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli camianın en çok merak ettiği konu yeni teknik direktörün kim olacağı. Aziz Yıldırım ve ekibi, teknik direktör ile yeni transferler hakkında pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüş alışverişinde bulunacak. Bu toplantının ardından hocanın kim olacağı karara bağlanacak. Devamında temaslar daha da ilerleyecek ve kısa süre içinde hem teknik direktör hem de yeni birçok transfer resmen açıklanacak. Başkan Aziz Yıldırım’ın geçmişte de beraber çalıştığı Aykut Kocaman’ı teknik direktörlüğe getirip, Volkan Demirel ve Kuyt gibi Sarı-Lacivertlilerin efsane isimlerinden kurulu bir ekip oluşturacağı belirtildi. Kocaman’ın bir süredir takım üzerinde çalışmalar yaptığı, hatta hazırlık maçı programını dahi oluşturduğu öğrenildi.